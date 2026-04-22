Zoológico participa do Desafio Mundial da Natureza Urbana 2026

Nesta sexta-feira e sábado, dias 24 e 25, a equipe de educação ambiental do Zoológico de Guarulhos estará à disposição para orientar os participantes a utilizar o aplicativo iNaturalist, que ajuda a identificar plantas e animais com sugestões visualmente semelhantes e verificação por outros colaboradores.

O desafio acontece em diversas cidades de diferentes países simultaneamente. Em Guarulhos, a mobilização acontece em parceria com a Ampara Animal e com a Rede Brasileira de Naturalistas, incentivando o público a observar, a fotografar e a registrar o maior número possível de espécies utilizando o app mencionado. A proposta vai além de uma atividade recreativa, tornando-se uma oportunidade de contribuir diretamente com bancos de dados científicos utilizados por pesquisadores em todo o mundo.

A ação reforça a importância da ciência cidadã como ponte entre sociedade e conservação, mostrando que qualquer pessoa pode contribuir para o conhecimento sobre a biodiversidade local. Ao participar, o público não apenas aprende sobre as espécies presentes na cidade, mas também colabora com iniciativas globais de monitoramento ambiental, ajudando a construir estratégias mais eficazes de preservação.

Serviço

Data: 24 de abril

Horário: 10h às 15h (intervalo das 12h às 13h30)

Local: stand próximo ao recinto do jacaré-do-papo-amarelo

Data: 25 de abril

Horário: 9h às 15h (intervalo das 12h às 13h)

Local: Museu do Zoológico

Atenção: a atividade está sujeita às condições climáticas e à disponibilidade operacional do zoológico, podendo sofrer alterações ou cancelamento sem aviso prévio.