Prefeitura promove aulão de zumba no Parque Chico Mendes no sábado

Com objetivo de promover saúde e bem-estar por meio da atividade física, a Subsecretaria de Políticas para o Idoso realiza neste sábado (25), das 10h ao meio-dia, um aulão de zumba aberto ao público em geral, no Parque Chico Mendes (avenida José Miguel Ackel, 1.100, Vila Isabel).

A zumba é uma dança que mistura ginástica aeróbica e vários ritmos latinos e caribenhos, como salsa, merengue, cúmbia e reggaeton. É uma atividade física dinâmica, eficiente e divertida.

A iniciativa faz parte do projeto Ativação 60+, implantado em 2025 pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil. O projeto oferece gratuitamente, tanto para a turma da melhor idade (pessoas com 60 anos ou mais) como para as pessoas com menos de 60 anos, atividades físicas (ginástica funcional, dança, pilates, exercícios para mobilidade e coordenação motora), além de inclusão digital, acolhimento de psicólogo, de assistente social e de nutricionista.

A ação busca promover a longevidade, a qualidade de vida e o envelhecimento ativo e saudável em mais de 80 polos na cidade. Para se inscrever, basta comparecer pessoalmente com documento pessoal e comprovação de endereço em um dos poços Ativação 60+.

Os endereços podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/node/11993