Arquivo Histórico Municipal recebe repórter e maquetista Roberto Faria na roda de conversa

O Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos recebe no próximo dia 24, sexta-feira, às 15h, o repórter aposentado e maquetista Roberto Faria para uma roda de conversa aberta ao público sobre patrimônio, memória e os bastidores de uma carreira dedicada à história.

Com obras expostas em museus no Brasil e no exterior, Roberto Faria transforma imóveis tombados em maquetes que viajam pelo mundo. O evento é gratuito, com classificação livre, e não exige inscrição prévia.

Sobre o convidado

Roberto Faria, 76 anos, construiu uma longa trajetória como repórter da Tribuna de Guarulhos e da Revista Siga. Após se aposentar do jornalismo, dedicou-se à criação de maquetes de imóveis tombados pelo patrimônio histórico, atividade que o levou a expor obras no Casarão da Nossa História, no Museu da Base Aérea de Guarulhos e no Museu Belacap, em Brasília. Suas maquetes de favelas chegaram a países como Alemanha, França, Portugal, Irlanda, Estados Unidos e Colômbia.

Jornalismo, patrimônio e arte em uma só conversa

A roda de conversa é uma oportunidade para o público conhecer a trajetória de alguém que viveu a história da cidade de dentro para fora, primeiro como jornalista, registrando os acontecimentos do município, e depois como artista, preservando em miniatura os imóveis que compõem a memória arquitetônica de Guarulhos e do país.

Serviço

Roda de Conversa com Roberto Faria

Data: 24 de abril – Sexta-feira

Dia da semana: sexta-feira

Horário: 15h

Local: Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos

Endereço: avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Classificação etária: livre

Inscrição: não é necessária inscrição prévia

Informações: (11) 2442-8723

E-mail: [email protected]

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos