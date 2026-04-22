Prefeitura promove mutirão de emprego para munícipes a partir de 50 anos de idade

Para combater o etarismo, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realiza nesta quinta-feira, dia 23, das 9h às 16h, o mutirão de empregos 50+, iniciativa voltada exclusivamente para pessoas que buscam recolocação profissional, que tenham 50 anos de idade ou mais.

A ação de empregabilidade ocorrerá no Centro Educacional Adamastor, na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo. A iniciativa tem como objetivo valorizar a experiência, o compromisso e o conhecimento acumulado ao longo da vida profissional dos candidatos e conectar o público com 50 anos de idade ou mais às novas oportunidades no mercado de trabalho.

Serão disponibilizadas vagas para auxiliar de serviços de aeroporto, serralheiro, eletricista, encanador, auxiliar de limpeza, ajudante de farmácia, manobrista, confeiteiro, auxiliar de limpeza, cozinheiro, pedreiro, operador de caixa, entre outras.

Entre as empresas participantes do mutirão de empregos estão D´Nata Aeroporto, Lopes Supermercados e Rede D’OR. Para agilizar e facilitar o processo de contratação, durante o mutirão os candidatos terão a oportunidade de realizar entrevistas com os recrutadores.

Os munícipes também poderão tirar dúvidas sobre direitos e deveres relacionados ao INSS. Além disso, a ação de empregabilidade oferecerá dicas para empreendedores, como orientações para abertura de MEI e para solicitar empréstimos através do Banco do Povo. Para participar da iniciativa é necessário realizar a inscrição pelo link: https://trabalho.guarulhos.sp.gov.br/cadastro.php

Para se candidatar as vagas disponíveis é necessário levar RG, CPF e currículo.

Serviço

Mutirão 50+

Local: Centro Educacional Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo)

Data: 23/4, quinta-feira

Horário: 9h às 16h.