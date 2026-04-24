Ameaça de bomba mobiliza PF que esvazia avião no Aeroporto de Guarulhos

Uma suspeita de bomba mobilizou forças de segurança na manhã desta sexta (24) no Aeroporto de Guarulhos, gerando momentos de tensão e a evacuação imediata de uma aeronave da LATAM Airlines. Por medida preventiva, todos os passageiros e tripulantes foram retirados do avião assim que a possível ameaça foi comunicada.

De acordo com a Polícia Federal, o alerta partiu da própria tripulação, que identificou uma situação considerada suspeita dentro da aeronave e acionou os protocolos de segurança. A partir disso, equipes especializadas foram deslocadas para o local e iniciaram uma varredura minuciosa, seguindo os procedimentos padrão para ocorrências desse tipo.

A operação contou ainda com o apoio do Grupo de Ações Táticas Especiais, unidade especializada em ações envolvendo explosivos e situações de alto risco. A presença das equipes reforçou o esquema de segurança no aeroporto, enquanto áreas próximas foram isoladas para garantir a integridade de passageiros e funcionários.

Até o momento, não há confirmação da existência de qualquer artefato explosivo na aeronave. As autoridades seguem conduzindo as investigações e não descartam nenhuma hipótese.