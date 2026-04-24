Prefeitura promove conservação de via de terra no Cabuçu

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu, nesta sexta-feira (24), a conservação e o cascalhamento da rua Maria Guilhermina, no Cabuçu. O serviço na via foi coordenado pela regional Vila Galvão/Cabuçu.

Com o apoio de uma retroescavadeira, o leito carroçável da via recebeu material reciclado proveniente da Usina Recicladora de Resíduos da Construção Civil da Prefeitura. A medida tem como principal objetivo melhorar a trafegabilidade no local.

Com o trabalho das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos reforça o compromisso de manter e aprimorar a infraestrutura urbana da cidade, priorizando ações que beneficiam diretamente o dia a dia da população.