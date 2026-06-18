Prefeitura inicia elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental 2027-2030

Nesta quarta-feira (17), representantes da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, do Conselho Municipal de Educação Ambiental e da sociedade civil reuniram-se na Oficina de Contribuições para o Plano Municipal de Educação Ambiental, ocasião na qual teve início a elaboração do Plano de Ação 2027-2030 para construção do Plano Municipal de Educação Ambiental (Plamea).

Na oportunidade foram mapeadas as ações de educação ambiental em desenvolvimento em Guarulhos, como palestras em escolas e comunidades com os temas água, saneamento, resíduos e educação financeira e os projetos A APA é Meu Lugar; Trilhas da Biodiversidade; Educação Climática para Todos; Educadores Territoriais Populares; Hortas comunitárias com finalidades terapêuticas; Pra lá do meu Quintal; Quem quer ser um cientista e Veredas urbanas; Formação de agentes mirins, e os programas Horticultura destinado a idosos; Lixo Zero; Educação para conservação da Fauna, e Meliponicultura (bairros Jardim Paraíso, Jardim São João, Tanque Grande, Jardim Presidente Dutra e Vila Rio), dentre outras iniciativas.

A previsão da SVCS é que o Plamea esteja concluído até final deste ano, mediante realização de outras oficinas. Para mais informações e participação do processo: [email protected].