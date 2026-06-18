Prefeitura abre inscrições de PCDs para sessão de cinema gratuita do filme “Pokémon: Detetive Pikachu”

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão recebe inscrições de pessoas com deficiência (crianças, jovens e adultos) e seus acompanhantes interessados em participar da sessão de cinema gratuita do filme “Pokémon: Detetive Pikachu”, no próximo dia 28 (domingo), das 11h30 às 13h30, no Sesc Guarulhos (rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (11) 2414-3685, informando nome completo, tipo de deficiência, nome do acompanhante e contato.

A iniciativa integra o projeto Cine Conforto, do Sesc, que oferece sessões com recursos de acessibilidade com tradução em Libras, audiodescrição e legenda close caption (cc), além de locais para cadeirantes e acesso para quem tem mobilidade reduzida.

A película é do diretor Rob Letterman, com duração de 104 minutos e indicação livre. A história se passa em uma cidade onde humanos e pokémons convivem, quando um jovem se une a um Pikachu falante para investigar o desaparecimento de seu pai. Entre mistérios, aventura e humor, a dupla descobre o valor da amizade e da confiança em uma jornada pelo universo Pokémon. O trailer do filme pode ser conferido no link https://youtu.be/ikwHWX-ZWnc?si=dXZe6-wBwgmOQ4yC .

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.