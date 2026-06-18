Espetáculo “Bichos do Brasil” transforma o Teatro Padre Bento em uma grande floresta tropical

O Teatro Padre Bento recebe no próximo dia 27 (sábado), às 19h, o espetáculo “Bichos do Brasil”, da consagrada companhia Pia Fraus. Com entrada gratuita e classificação livre, a apresentação convida o público de todas as idades a embarcar em uma jornada pela rica biodiversidade brasileira por meio de bonecos, música e coreografias que celebram a fauna e a cultura popular do país. Integrando a programação cultural do município, o espetáculo amplia o acesso da população a produções artísticas de reconhecimento nacional e internacional.

Sem utilizar texto falado, a montagem cria o universo da mata tropical por meio da expressividade dos bonecos, da trilha sonora original e dos movimentos cênicos. Mais de 50 bonecos confeccionados com materiais naturais dividem a cena com grandes estruturas infláveis manipuladas por três atores, dando vida a diferentes espécies que habitam os ecossistemas brasileiros.

Com duração aproximada de 50 minutos, o espetáculo é composto por quinze esquetes que retratam situações do cotidiano dos animais em uma floresta tropical, proporcionando ao público uma experiência visual e sensorial repleta de encanto e imaginação.

Uma homenagem à fauna e à cultura brasileira

Além de destacar a importância da preservação dos animais que inspiram mitos, lendas e tradições populares, “Bichos do Brasil” apresenta uma trilha sonora criada especialmente para a montagem, que percorre ritmos característicos do país, como samba, forró, frevo, maracatu e bossa nova.

A combinação entre elementos da cultura popular e uma linguagem contemporânea é uma das marcas da companhia Pia Fraus, reconhecida por suas criações que unem teatro, artes visuais e animação de bonecos.

Desde sua estreia, “Bichos do Brasil” já realizou mais de mil apresentações em diferentes regiões do Brasil e também em onze países, entre eles, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Itália, Holanda e Bélgica. A passagem por Guarulhos oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto uma produção que vem encantando espectadores ao redor do mundo.

A direção é assinada por Beto Andretta, Beto Lima e Hugo Possolo, com elenco formado por Cristiano Bacelar, David Caldas e Vanessa Silva. A trilha sonora original é de Gustavo Bernardo e Marcos Boaventura.

Serviço

Espetáculo: Bichos do Brasil – Pia Fraus

Data: 27 de junho

Horário: 19h

Local: Teatro Padre Bento

Endereço: rua Francisco Foot, nº 3, Jardim Tranquilidade – Guarulhos

Classificação etária: livre

Entrada gratuita sem necessidade de retirar ingresso

Informações: (11) 2229-5043

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos