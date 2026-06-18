Paço Municipal recebe lançamento da Semana do Conhecimento 2026

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação lançou a Semana do Conhecimento 2026 nesta quarta-feira (17). A cerimônia aconteceu no auditório do Paço Municipal, no Jardim Bom Clima, para oficializar o início dos trabalhos preparatórios para o evento que reúne atividades diversas voltadas à promoção da ciência, pesquisa e empreendedorismo na cidade e região.

Chegando neste ano a sua décima edição, a Semana do Conhecimento, em sintonia com a proposta do Ministério da Ciência, tecnologia e Inovação, traz o tema “Ciência Delas”, uma homenagem às mulheres dedicadas à atividade científica e também uma iniciativa de fomento para ampliar a participação feminina no ecossistema científico nacional.

Como nas demais edições, o evento dividirá suas atividades em quatro quadros: a Expocriatividade, em parceria com a Secretaria de Educação, é voltada aos pequenos estudantes da rede municipal de ensino, com intuito de iniciar o cultivo do pensamento científico ainda na infância; a Feceg, quadro voltado aos ensinos fundamental II, médio e técnico, avalia trabalhos dos jovens participantes e garante aos vencedores participação na etapa estadual de competição científica; o Semcitec, destinado aos estudantes do ensino superior; e, por fim, a Mostra de Economia Criativa abre espaço aos empreendedores e inventores apresentarem seus cases e produtos.

Para a cerimônia de lançamento foram convidados representantes das principais instituições de ensino da cidade, empreendedores e coletivos, das secretarias parceiras no evento e a equipe do Departamento de Ciência, Inovação, Ampliação Digital e Cidade Inteligente, responsável pela organização do evento desde sua primeira edição.

O legado

Com uma década de história a se completar em outubro, a Semana do Conhecimento já recebeu e publicou mais de mil trabalhos acadêmicos, impactando diretamente a vida de milhares de estudantes, professores e empreendedores da economia criativa. Na cerimônia de lançamento estiveram presentes três destas pessoas, cujas experiências emocionaram os presentes.

O estudante de Geografia na Universidade de São Paulo, João Carlos Siqueira, de 20 anos, contou como a sua participação no evento, ainda no ensino médio como estudante da rede estadual, o levou a se apaixonar pela pesquisa e a vislumbrar a importância do trabalho científico para o desenvolvimento humano, tanto individual quanto da sociedade como organismo coletivo. Hoje ele desenvolve uma pesquisa de iniciação científica sobre segregação social nas cidades.

O jovem Victor Gabriel Cursi, oriundo da rede púbica pela Escola Estadual Lydia Kitz Moreira, mobilizou o conceito filosófico de metanoia para ilustrar como a sua participação passada na Semana do Conhecimento operou em sua vida uma profunda mudança de mentalidade. Ele, que se considerava um estudante desinteressado e descomprometido, diz ter se tornado um pesquisador incansável após sua experiência. Hoje, Cursi estuda engenharia mecatrônica no Centro Universitário Eniac a convite da instituição, que lhe concedeu uma bolsa integral por seus méritos estudantis. Victor desenvolve pesquisa na área de mudanças climáticas.

Por fim, a empreendedora social Karol Ferreira, moradora do bairro Cabuçu, conta como ter participado da Mostra de Economia Criativa ampliou seus horizontes no âmbito dos negócios e alavancou sua atividade para um patamar anteriormente inimaginável. Seu canal no Instagram, As Negas do Ziriguidum, hoje tem mais de três milhões de seguidores, influenciando e incentivando a mentalidade empreendedora. Atuando em um recorte de gênero e racial, Karol apoia negócios de mulheres negras no Brasil todo e agradece à Prefeitura de Guarulhos pelo impulso obtido no passado, que, segundo ela, foi fundamental para o sucesso de hoje.

Inscrições

A Semana do Conhecimento 2026 acontecerá entre os dias 19 e 23 de outubro, no Centro Municipal de Educação Adamastor. As inscrições para a edição 2026 já estão abertas na página do evento. Acesse https://sdc.guarulhos.sp.gov.br/index.php/SDC/submissao e saiba mais.

Instituições presentes na cerimônia de lançamento

As Negas do Ziriguidum

Centro Universitário de Excelência ENIAC

Centro Universitário FAVENI (UNIFAVENI)}

CIEBP – Centro de Inovação da Educação Básica Paulista

Colégio Santa Rita

E.E. PEI Professora Maria Helena Barbosa Martins

E.E. Parque Jurema III

E.E. Professor Hernani Furini

Etec Guarulhos

Fatec Guarulhos

Fig Unimesp

Instituto Federal de São Paulo – Campus Guarulhos

Instituto Lixo Zero Alto Tietê

Núcleo de pesquisa em doenças negligenciadas (NPDN)

Projeto Tear

Secretaria da Casa Civil

Secretaria da Saúde

Secretaria de Cultura e Turismo

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Secretaria de Educação

Secretaria de Esportes e Lazer

Secretaria de Gestão – ESAP

Secretaria de Justiça e Cidadania

Secretaria de Mobilidade Urbana de Guarulhos

Secretaria do Estado da Educação

Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade

SEDUC – Guarulhos Sul

UNG Universidade Guarulhos

Unidade Regional de Ensino Guarulhos Norte – Diretoria Regional de Ensino

Unidade Regional de Ensino Guarulhos Sul – Diretoria Regional de Ensino

Unip – Universidade Paulista

Unisa – Universidade Santo Amaro

USP – Universidade de São Paulo