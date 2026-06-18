Parque Chico Mendes oferece atividades físicas e conexão com a natureza

Pista de skate, trilha da mata, quadras poliesportivas e de areia integram os diversos espaços de lazer oferecidos pelo Centro Municipal de Educação Ambiental (Cemea) Parque Chico Mendes à população de Guarulhos. Localizado na região do Pimentas, o parque conta com ampla estrutura para práticas esportivas, educativas e de convivência para crianças, jovens e idosos. São mais 34 mil m² dedicados ao lazer e à conexão com a natureza, atraindo diariamente grande público em busca de diversão e bem-estar.

As aulas de zumba reúnem cerca de 120 alunos matriculados e assíduos, promovendo saúde e integração. De acordo com o professor e gestor da unidade, Alan Felicíssimo, a turma é bem participativa, principalmente o público 60+ que vem em busca de melhorar a saúde física e mental. Trata-se de um momento de união, descontração e brincadeiras. São utilizadas músicas animadas e é criado um ambiente agradável de socialização por meio da dança.

A programação inclui ainda ginástica, capoeira e treinamento funcional, que movimentam a semana e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. A população também encontra academia popular, playground, quadra de areia para vôlei, pista de skate e quadras poliesportivas para futsal, jogos e gincanas. Além disso, a Secretaria de Educação promove eventos gratuitos ao longo do ano para toda a família.

Educação Ambiental

Como um espaço permanente de aprendizado, o Cemea se destaca como um importante complexo educacional, com atividades voltadas às crianças para despertar a curiosidade e ampliar os saberes por meio do contato com a natureza, brincadeiras e experiências educativas. Os professores também participam de ações formativas, possibilitando novos conhecimentos de forma prática sobre sustentabilidade e preservação ambiental.

O parque ainda oferece áreas para caminhada, onde os munícipes podem se conectar com o meio ambiente, além de trilha na mata, trilha dos sentidos, painel de pássaros e horta educacional, espaços utilizados pelos estudantes da rede municipal em atividades no contraturno escolar.

O parque funciona diariamente das 7h às 21h, e fica na avenida José Miguel Ackel, 1.100, no bairro Vila Isabel. Para mais informações, ligue para (11) 2085-1414.