Prefeitura de Guarulhos realiza ação preventiva sobre o vírus Ebola com profissionais do aeroporto

Diante do cenário epidemiológico da doença pelo vírus Ebola (DVE) na República Democrática do Congo, no continente africano, a equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), vinculada à Secretaria da Saúde de Guarulhos, realizou uma ação de sensibilização com profissionais do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, nesta terça-feira (16). O objetivo do encontro foi fortalecer a vigilância em saúde e alinhar os protocolos de identificação, comunicação e encaminhamento de eventuais casos suspeitos que possam representar risco à saúde pública.

A atividade reuniu trabalhadores de diversas áreas da rotina aeroportuária, fundamentais para a execução de medidas integradas de prevenção e resposta rápida. Durante o treinamento, o CIEVS detalhou informações atualizadas sobre as formas de transmissão da doença, sinais e sintomas, além dos fluxos oficiais de notificação e os procedimentos exigidos pelos protocolos nacionais de vigilância em saúde.

Por abrigar o maior aeroporto do Brasil, principal porta de entrada e saída de viajantes internacionais no país, o município de Guarulhos mantém atenção permanente a eventos epidemiológicos globais.

Segundo os técnicos do CIEVS, a capacitação contínua das equipes que atuam no terminal é estratégica para garantir a segurança sanitária da população e a eficiência diante de emergências.

A Secretaria da Saúde de Guarulhos ressalta que a iniciativa tem caráter estritamente preventivo, seguindo as recomendações das autoridades nacionais e internacionais, e reforça que não há nenhum registro de caso de Ebola no Brasil.