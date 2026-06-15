Ação de empregabilidade conecta candidatos a vagas de estágios e empregos

A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realizou uma ação de empregabilidade nesta segunda-feira (15), que ofereceu diversas vagas de estágios e empregos na área de logística, no Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo.

A iniciativa de empregabilidade reuniu diversos candidatos que buscavam oportunidades de estágios de nível médio e superior ou vagas de trabalho na área de logística.

A Super Estágios foi uma das empresas que participaram do encontro e disponibilizou diversas oportunidades para estágio de nível médio em ou superior em arquitetura e urbanismo, nutrição, ciências contábeis, gestão comercial, marketing, secretariado, pedagogia, entre outras.

A iniciativa também contou com a participação da empresa Gi Group Brasil, que ofereceu vagas de emprego na área de logística.

Durante a ação, os candidatos tiveram a oportunidades de realizar entrevista com recrutadores das empresas participantes, otimizando as etapas do processo seletivo.