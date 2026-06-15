Rompimento de adutora da Sabesp deixa moradores sem água e derruba poste no Trevo do Bonsucesso

Moradores da região do Trevo do Bonsucesso enfrentaram falta de água após o rompimento de uma adutora da Sabesp na madrugada desta segunda (15). O incidente também deixou um poste inclinado sobre a via, gerando preocupação entre motoristas que passavam pelo local.

Imagens registradas por condutores mostram o poste prestes a cair sobre a pista, sustentado apenas pela fiação elétrica.

De acordo com a Sabesp, o vazamento foi causado por uma obra executada por terceiros. A companhia informou que os trabalhos de reparo devem ser concluídos ainda nesta segunda-feira (15), com a normalização do abastecimento ocorrendo de forma gradativa até terça-feira (16).

Já a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, informou que equipes foram mobilizadas durante a madrugada e que a situação envolvendo a rede elétrica foi regularizada.