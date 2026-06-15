Segunda edição do Varal Solidário atende mais de 150 famílias no CEU Bambi

Mais de 150 famílias participaram na quinta-feira (11) do Varal Solidário no CEU Bambi. A iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos distribui roupas para a população em situação de vulnerabilidade através de um sistema que simula uma loja, com araras que separam as peças em tamanhos e tipos, além de também estarem disponíveis calçados.

O objetivo é manter a singularidade de cada indivíduo oferecendo peças que se encaixem no seu gosto pessoal, não apagando assim a sua individualidade. “Não é porque é uma doação que não deve fazer sentido na vida da pessoa. Dessa forma, conseguimos que o público atingido se sinta ainda mais acolhido”, comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Caroline Sanches.

Campanha do Agasalho 2026

O Fundo Social de Solidariedade recebe durante todo o ano doações de roupas em bom estado, além de meias, toucas, cachecóis, sapatos, cobertores e outros itens, que podem fazer a diferença na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No inverno a instituição reforça as arrecadações, através da Campanha do Agasalho que, em 2026, tem mais de cem pontos espalhados pela cidade. Confira os endereços em: https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanha-do-agasalho.