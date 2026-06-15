Início Variedades Curso sobre abelhas sem ferrão reúne participantes no Bosque Maia

Curso sobre abelhas sem ferrão reúne participantes no Bosque Maia

Por
Redação Guarulhos Hoje
-
Divulgação

Neste sábado (13) o Bosque Maia recebeu mais uma edição do curso Introdução à Meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão, atividade da Agenda Especial de Junho, em comemoração ao Mês do Meio Ambiente.

O professor da USP Leste, Celso Barbieri, ministrou a palestra “Empreendedorismo na Meliponicultura” e, após a palestra, os participantes realizaram uma visita monitorada, conduzida pelo voluntário meliponicultor Ricardo Bernardes, ao Meliponário do Parque da Cantareira – Núcleo Cabuçu.

A Agenda Ambiental preparada pela Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade segue durante o mês de junho com atividades para todos os públicos.

As inscrições para participar podem ser feitas pelo telefone (11) 2475-9858 ou pelo e-mail [email protected]. Para as atividades no Zoológico Municipal não é preciso se inscrever, basta chegar no dia e horário e participar.

Programação

Dia 16 – terça-feira

Oficina de Compostagem e de Bomba de Sementes – Das 10h às 12h e das 13h30 às 15h
Local: Zoológico Municipal

Dia 17 – quarta-feira

Apresentação do Plano Municipal de Educação Ambiental (PMEA) – 9h
Local: CEA Virgínia Ranali – Bosque Maia

Curso SOS Orquídeas – 10h
Local: Orquidário Municipal

Dia 18 – quinta-feira

Compostagem e Oficina de Bomba de Sementes – Das 10h às 12h e das 13j40 às 15h
Local: Zoológico Municipal

Palestra Guarulhos e sua Biodiversidade – 10h
Local: CEA Virgínia Ranali – Bosque Maia

Dia 20 – sábado

Observação de Aves – 7h
Local: Bosque Maia

Dia 23 – terça-feira

Compostagem e Oficina de Bomba de Sementes – Das 10h às 12h e das 13h30 às 15h
Local: Zoológico Municipal

Dia 24 – quarta-feira

Oficina de Terrário – 10h
Local: CEA Virgínia Ranali – Bosque Maia

Dia 25 – quinta-feira

Compostagem e Oficina de Bomba de Sementes – Das 10h às 12h e das 13h30 às 15h
Local: Zoológico Municipal

Dia 26 – sexta-feira

Oficina de Kokedama – 10h
Local: CEA Virgínia Ranali – Bosque Maia

Aniversário da Glória, loba-guará do Zoo – 14h
Local: Zoológico Municipal

Dia 30 – terça-feira

Curso SOS Orquídeas – 10h
Local: Orquidário Municipal

Serviço:

-Bosque Maia
Av. Paulo Faccini s/nº – Centro

  • CEA Virgínia Ranali – Bosque Maia
    Av. Papa João XXIII nº 219 – Cidade Maia
  • Orquidário Municipal
    Av. Papa João XXIII s/nº – Cidade Maia
  • Zoológico Municipal de Guarulhos
    Av. Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jd. Rosa de França
- PUBLICIDADE -

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor