Varal Solidário dos Metalúrgicos aquece famílias atendidas pelo ‘Meu Futuro’

Na terça (07), o Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro, no Parque Primavera, em Guarulhos, realizou mais uma edição do Varal Solidário, levando acolhimento e esperança às famílias beneficiadas pelo programa Viva Leite e às crianças e aos jovens atendidos pelo Instituto, criado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. A iniciativa foi um sucesso.

Mais de 150 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, foram atendidas. Receberam agasalhos, blusas de frio, calças e camisetas, arrecadados durante a Campanha do Agasalho 2026, promovida pelo Sindicato. “Cada peça entregue representa um gesto de carinho e compromisso com quem mais precisa”, destacou Valclécia Trindade, coordenadora do Meu Futuro.

José Pereira dos Santos, diretor do Sindicato e presidente do Instituto Meu Futuro, diz que o Sindicato continua fazendo sua parte, dia a dia, para amenizar o sofrimento das famílias em situação de vulnerabilidade social. “Lutamos para melhorar a vida de cada um. Quando começamos este trabalho, em 2002, sempre dissemos: nós não vamos salvar a todos, mas vamos fazer nossa parte. Nossa luta sempre foi essa”, afirma.

Ações – O presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros (Cabeça), enfatiza as ações sociais do Instituto. Ele diz: “Quando iniciamos o Meu Futuro, há mais de 20 anos, foi com esse espírito solidário. Essa é uma atuação persistente, um trabalho com espírito coletivo. Um futuro melhor só virá se houver a participação de todos no presente”.

Campanha – A Campanha do Agasalho 2026 foi coordenada pelo Departamento Feminino do Sindicato. A diretora Roseli Lima fala da realização do Varal. “Essa atividade é feita com muito carinho. Que todas as famílias possam levar para casa os agasalhos doados com muito amor. O Varal é um trabalho que envolve toda a diretoria Metalúrgicos em Ação e o Instituto Meu Futuro”.

Nos últimos dias, a diretoria Metalúrgicos em Ação iniciou a arrecadação de doações nas fábricas de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mairiporã, base do Sindicato, e também nos pontos de arrecadação na sede (Centro, Guarulhos) e no Clube de Campo (Parque Primavera, Guarulhos), onde está localizado o Instituto.