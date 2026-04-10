Orquestra Gru Sinfônica se apresenta na Sala São Paulo com entrada gratuita e repertório de ícones da música clássica

A Gru Sinfônica, Orquestra do Programa “Música nas Escolas” com a participação de músicos da Orquestra Jovem, conjunto musical vinculado ao Conservatório Municipal de Artes, Departamento da Secretaria de Cultura e Turismo, sobem ao palco da Sala São Paulo no dia 19 de abril, um domingo, às 11h, para uma apresentação aberta ao público com entrada gratuita mediante retirada prévia de ingressos. O concerto integra a programação regular do equipamento e representa mais uma oportunidade de aproximar os guarulhenses de um dos maiores palcos da música erudita no Brasil.

Uma tarde de música erudita em um dos principais palcos do país

A Sala São Paulo, localizada na Praça Júlio Prestes, no centro histórico da capital paulista, é reconhecida internacionalmente pela excelência acústica e pela relevância de sua programação. Receber a Gru Sinfônica em seu palco é um marco para a orquestra e para a política cultural de Guarulhos, que vem consolidando o conjunto como referência musical na região metropolitana de São Paulo.

A regência será conduzida por Fábio Zanon, músico de trajetória expressiva no cenário da música erudita brasileira e internacional. A soprano Camila Provenzale assume o papel de solista, interpretando árias de ópera que integram o cânone do repertório lírico mundial.

Obras de Mendelssohn, Mozart, Puccini, Gounod e Liszt

A programação do concerto é composta por obras de cinco grandes compositores do período romântico e clássico:

Felix Mendelssohn-Bartholdy abre o programa com a Abertura de “Mar calmo e viagem próspera”, Op. 27. Em seguida, Wolfgang Amadeus Mozart é representado pela ária “Dove sono i bei momenti” (Onde estão os belos momentos), da ópera “As bodas de Fígaro”, K 492, na voz da Condessa. Giacomo Puccini aparece com “Tu che di gel sei cinta” (Tu que estás cingida de gelo), ária de Liù extraída de “Turandot”. Charles Gounod é interpretado em dois momentos: a “Air des bijoux” (Ária das joias) e a Ária de Marguerite, ambas da ópera “Fausto”. Franz Liszt encerra o programa com “Os ideais”, poema sinfônico de número 12.

Como retirar os ingressos

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pelo site da Sala São Paulo. O acesso ao formulário de retirada está disponível em salasaopaulo.art.br. Recomenda-se que o público realize a retirada com antecedência, pois a capacidade do auditório é limitada.

Serviço

Gru Sinfônica na Sala São Paulo

Data: 19 de abril de 2026

Dia da semana: Domingo

Horário: 11h

Local: Sala São Paulo

Endereço: Praça Júlio Prestes, nº 16 – Campos Elíseos – São Paulo

Classificação etária: Livre

Retirada de ingressos: https://salasaopaulo.art.br/salasp/pt/concerto/1711

Entrada: Gratuita (mediante retirada prévia de ingresso)

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos