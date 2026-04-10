Zoológico de Guarulhos celebra saberes ancestrais dos povos indígenas ao longo de abril

Ao longo de todo o mês, o Zoológico Municipal irá celebrar os “Saberes Ancestrais e a Conservação da Vida”, atividade dedicada ao Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, para promover reflexão sobre a relação entre cultura, história e conservação da biodiversidade. Haverá atividades interativas, exposição e brindes.

A programação acontece nos dias 14, 16, 23 e 28, das 10h às 15h, no auditório do Zoo, que fica ao lado do Museu de Ciências Naturais. Serão temas dos encontros culturas indígenas, origem indígena dos nomes de animais, a aldeia multiétnica Filhos Desta Terra, localizada na região do Cabuçu, e ainda a relação com a conservação da natureza.

Quem desejar poderá participar de uma sessão com slides para aprofundamento dos temas. Em seguida, os participantes serão convidados a conhecer o muiraquitã, um amuleto indígena tradicional da região amazônica, frequentemente representado na forma de um pequeno sapo. Ao final, aqueles que acompanharem a atividade poderão receber um brinde. A atividade conta apoio do Consórcio 3AB.

A participação é livre e gratuita. É só comparecer nos dias e horários marcados e aproveitar. O Zoológico Municipal de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Entrada gratuita.