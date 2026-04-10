Programação das Casas da Mulher oferece oficinas gratuitas com temas variados

Ao longo da próxima semana, as Casas da Mulher Guarulhense terão oficinas gratuitas com temas variados para despertar ou aprimorar talentos. Estão na programação reaproveitamento de jeans, elaboração de desodorante natural, pintura em pano de prato, automaquiagem para peles maduras, costura criativa, crochê, mídias sociais (Facebook), vagonite de linha e aula de yoga. Interessadas em participar devem se inscrever pelo telefone e WhatsApp (11) (11) 2472-1213.
Promovidas pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, as atividades visam a promover a autoestima, o bem-estar e o empoderamento feminino, oferecendo opções para estimular o empreendedorismo e o protagonismo deste público, por meio de atividades capazes de gerar renda e, por consequência, a independência financeira às mulheres.
Os endereços das Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
Agenda de atividades
13/4 (segunda-feira)
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h – Oficina de vagonite de linha – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h – Oficina de mídias sociais – Facebook – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge
14/4 (terça-feira)
8h30 – Oficina de reaproveitamento de Jeans – Casa da Mulher III Haroldo Veloso
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h – Oficina de reaproveitamento de jeans – Casa da Mulher Guarulhense III Haroldo Veloso
15/4 (quarta-feira)
8h15 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
14h – Oficina de mídias sociais – Facebook – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h30 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
16/4 (quinta-feira)
14h – Oficina de pintura em pano de prato – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h – Oficina de desodorante natural – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge
14h30 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
17/4 (sexta-feira)
9h – Oficina de automaquiagem para peles maduras – Casa da Mulher Guarulhense III Haroldo Veloso
14h – Oficina de mídias sociais – Facebook – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão