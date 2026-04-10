Prefeitura de Guarulhos promove a revitalização de praça em Cumbica

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu a revitalização de mais um espaço público voltado ao lazer da população. Trata-se da praça Vicente Ferreira Campos, localizada entre as ruas Vital Brasil e Parambu, em Cumbica. A intervenção beneficia cerca de 30 mil moradores da região.

O espaço foi contemplado com um novo passeio público e uma pista de caminhada, com a implantação de piso intertravado ao longo de 135 metros lineares, aproximadamente 300 metros quadrados, garantindo mais acessibilidade, segurança e conforto.

A praça passou a contar também com equipamentos de lazer e convivência, como academia popular ao ar livre e parquinho para as crianças, que proporcionarão a prática de atividade física, lazer e convivência comunitária.

O destaque fica para o projeto paisagístico, já que o local recebeu grama e o plantio de espécies ornamentais, como singônio, trapoeraba-roxa, barba-de-serpente, moreia, dracena, guaimbê e ipê-amarelo.

Conduzida pela equipe do Departamento de Administração, Zeladoria, Áreas Verdes e Praças da SAR, a revitalização da praça reafirma o compromisso da Prefeitura em promover a qualificação dos espaços públicos para a qualidade de vida dos munícipes.