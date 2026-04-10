Adamastor recebe Congresso Guarulhos em Controle 360 na próxima quinta

Proteção de dados, transparência pública, entre outras questões de amplo interesse para o cidadão serão abordadas no Congresso Guarulhos em Controle 360. Promovido pela Prefeitura, por intermédio da Controladoria Geral do Município (CGM). O evento acontece na próxima quinta-feira, dia 16 de abril, a partir das 8h, no Centro Municipal de Educação Adamastor, onde os temas serão debatidos pelos principais profissionais do setor do Estado.

Na oportunidade, pautas como a relevante atuação das controladorias municipais para a garantia da transparência pública, da gestão de riscos, proteção de dados e governo digital estão na agenda. Em suma, como responder aos desafios de uma gestão moderna com qualificação e compromisso ético.

Para a CGM, essa realização é necessária para o fortalecimento da governança pública municipal, tendo em vista que a sociedade está bem mais exigente, clamando por mais transparência e participação social ativa. O evento vai se constituir num espaço privilegiado de reflexão, de aprendizado e de construção coletiva amparado por fundamentos constitucionais e diretrizes normativas que orientam a administração pública municipal a atuar com eficiência, moralidade e transparência.

Programação

8h00 – Credenciamento

8h30 – Abertura Solene

9h15 – Palestra com participação de Rodrigo Fontenelle de A. Miranda, Controlador Geral do Estado de São Paulo, Armando de Nardi Neto, Superintendente da CGU/SP e Kleber Henrique de Basso, Promotor de Justiça do MPSP.

10h15 – 10h45 – Coffee Break – Manhã

10h45 – Painel 1: Controle Interno e Gestão de Riscos

Destaque da manhã: Foco no papel estratégico do controle e na gestão preventiva de riscos como ferramentas de eficiência.

A Dupla Dinâmica para Eficiência das Políticas Públicas

Mediadores: Carlos Henrique Pires Neto (Controlador-Geral do Município de Guarulhos) e Rodrigo Souza Santos (Diretor do Departamento de Controle Interno – CGM/Guarulhos)

Debatedores: Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (Secretário de Justiça e Cidadania – Guarulhos) e Daniel Falcão (Controlador-Geral do Município de São Paulo)

12h15 – Almoço

Programação – Tarde

Transparência, Integridade e Controle Social

13:30 – Momento cultural

Dinâmica com os servidores e premiações.

14:00 Painel 2: Da Transparência à Integridade

Construindo uma Cultura de Confiança e Prevenção à Corrupção.

Mediadores:

Marcos Antônio Lisboa da Conceição (Adjunto da Controladoria-Geral do Município de Guarulhos) e Katia Barbosa Campos Silva (Diretora do Departamento de Transparência e Promoção da Integridade de Guarulhos)

Debatedores:

Cintia Mendes Moreira (Controladoria-Geral do Município de Osasco) e Dra. Soraia Ferreira Quirino Dias (Controladoria-Geral do Estado de São Paulo)

Coffee Break – Tarde 15h20 – 15h40

15:45 Painel 3: Ouvidoria, Correição e Controle Social

Fechando o Ciclo do Controle 360º.

Mediadores:

Ivo Shigueru Tomita (Ouvidor do Município de Guarulhos) e Diana Cardoso de Melo Matos (Corregedora do Município de Guarulhos)

Debatedores:

Wilson Levy Braga da Silva Neto (Advogado e Professor) e Dra. Maria Lumena Balabem Sampaio (Ouvidora Geral do Município de São Paulo – CGM/SP)

Destaque da tarde: Ênfase na Participação Social, na Transparência e na Correição – como Políticas Públicas que geram resultados na administração, marcando o encerramento do evento.