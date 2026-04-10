Vacimóvel no Taboão atende neste sábado com vacinação contra gripe e outras doenças

A Prefeitura de Guarulhos reforça que o Vacimóvel, em funcionamento na praça Oito, no Taboão, contará com atendimento neste sábado (11), das 9h às 16h, oferecendo uma oportunidade adicional para quem não consegue se vacinar durante a semana.

A unidade está no local desde segunda-feira (6) onde segue até o próximo sábado (18), com aplicação de vacinas contra a influenza (gripe) e outros imunizantes do Calendário Nacional, como sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), HPV, meningite ACWY, hepatite B, tétano e difteria (dupla adulto) e febre amarela.

A estratégia busca ampliar o acesso da população à vacinação, levando o serviço a regiões de grande circulação e facilitando a imunização em dias e horários alternativos.

A campanha contra a influenza é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre eles idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e da educação, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, além de povos indígenas, comunidades quilombolas e pessoas em situação de rua.

Também podem se vacinar contra a gripe profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e funcionários dos Correios, bem como pessoas com deficiência permanente e indivíduos com doenças crônicas ou condições clínicas especiais.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto. A caderneta de vacinação deve ser apresentada, se possível, sendo obrigatória para crianças e adolescentes. Pessoas com comorbidades devem apresentar receita médica ou outro comprovante da condição.

A Secretaria da Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela influenza, contribuindo para a redução de internações e óbitos.

Serviço

Vacimóvel (vacinação)

Local: Praça Oito (Taboão)

Período: até 18 de abril

Horário: das 9h às 16h