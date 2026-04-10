Prefeitura entrega 334 novos pontos de iluminação em LED no primeiro trimestre de 2026

A Prefeitura de Guarulhos implantou 334 novos pontos de iluminação em LED entre os meses de janeiro e março deste ano. O resultado alcançado é fruto das ações que o município tem empreendido com o objetivo de modernizar seu parque de iluminação pública. As instalações são feitas pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Iluminação Pública (DIP).

As novas luminárias estão nas estradas Guarulhos-Nazaré e Albino Martello; em vias da Cidade Industrial Satélite e do Jardim Fortaleza; na rua Jardim Alegre e na avenida Onze de Agosto, ambas no Jardim Zaíra; na rua Landri Sales, no Cidade Aracília, entre outros locais.

Somente em 2025, a SAR promoveu a implantação de 1.987 novos pontos de iluminação em toda a cidade. Todas as luminárias possuem lâmpadas de LED consideradas mais eficientes, econômicas e capazes de proporcionar mais segurança para a população.

Cidade Iluminada

O programa Cidade Iluminada conta com um Centro de Controle Operacional (CCO) instalado na sede da SAR, na Vila Progresso. No local, é feito o monitoramento de todo o parque de iluminação pública, permitindo identificar imediatamente quando uma lâmpada necessita de manutenção.

Os munícipes que desejarem solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos podem acionar a central de atendimento, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo telefone 0800-580-2697.