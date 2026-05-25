Prefeitura realiza a desobstrução do sistema de drenagem de águas pluviais no Cabuçu

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), desenvolveu na manhã desta segunda-feira (25) a limpeza e a desobstrução de equipamentos, como galerias e bocas de lobo, que integram o sistema de drenagem localizados na avenida Palmira Rossi, no Cabuçu. O desenvolvimento do serviço foi supervisionado pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

De acordo com a SAR, foram retirados detritos que obstruíam o fluxo das águas das chuvas de uma boca de lobo e de um poço de visita. A limpeza contou com o apoio do caminhão hidrojato, que realiza o processo com mais precisão, já que utiliza água sob pressão.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.