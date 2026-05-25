Prefeitura realiza ações de combate ao Aedes aegypti em 46 localidades de Guarulhos

Ao longo da última semana, entre os dias 18 e 22, a Prefeitura de Guarulhos realizou ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e chikungunya, em 46 locais da cidade. Executado pelos agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o trabalho incluiu bloqueios com remoção de criadouros, vistorias em pontos estratégicos com maior risco de infestação, avaliação de densidade larvária (ADL) e atendimento a denúncias encaminhadas pela população.

Na segunda-feira (18), as ações de bloqueio foram realizadas no Portal dos Gramados e no Jardim Ponte Alta. Pontos estratégicos foram verificados no Água Chata, Aracília, Vila Galvão, Vila Renata, Jardim do Papai e Parque Santo Antonio. A avaliação de densidade larvária foi realizada na Vila Nova Cumbica, Jardim Valéria e Cidade Soberana. Denúncias foram atendidas na Vila Flórida e Jardim Lenize.

Na terça-feira (19), o bloqueio contemplou o bairro Cidade Parque São Luiz. A avaliação de densidade larvária ocorreu no Jardim Vila Galvão, Vila Barros, Jardim Valéria, Cidade Soberana, Vila Rosália e Jardim Brasil. Pontos estratégicos foram inspecionados no Jardim Munhoz, Vila São Rafael, Jardim Vila Galvão, Itapegica e Jardim Fátima. As denúncias foram apuradas na Vila Flórida e na Vila Rio de Janeiro.

Na quarta-feira (20), os bloqueios se concentraram no Jardim Nova Cidade, na Água Chata e no Jardim Santa Paula. A avaliação de densidade larvária foi realizada no Jardim Vila Galvão, Pimentas, Cidade Soberana, Vila Rosália e Jardim São Manoel. Pontos estratégicos foram averiguados no Parque Primavera, Parque Mikail, Jardim Paraíso, Recreio São Jorge e Jardim Presidente Dutra. Denúncias foram atendidas no Jardim Vila Galvão, Pimentas, Cidade Soberana, Vila Rosália e Jardim São Manoel.

Na quinta-feira (21), a avaliação de densidade larvária aconteceu na Vila Barros, Jardim Diogo, Jardim Cumbica, Jardim Vila Galvão e Jardim São Gabriel. As equipes também analisaram pontos estratégicos no Jardim Adriana, Vila Galvão, Recreio São Jorge, Jardim Nova Cumbica e Jardim Ottawa.

Na sexta-feira (22), os agentes seguiram com bloqueios no Água Chata, Picanço, Vila Fátima e Jardim Presidente Dutra. Em paralelo, fiscalizaram pontos estratégicos na Vila Augusta, Centro, Macedo, Vila Fátima, Conjunto Habitacional Haroldo Veloso e Jardim Santa Terezinha. A avaliação de densidade larvária ocorreu na Vila Barros, Jardim Diogo, Jardim Cumbica, Jardim Vila Galvão e Jardim São Gabriel. Denúncias foram atendidas no Parque Residencial Bambi.

O sucesso do resultado dessas ações depende diretamente do envolvimento da população. A Prefeitura orienta que os moradores mantenham quintais e áreas externas livres de objetos que possam acumular água e recebam os agentes do CCZ e das UBS devidamente identificados, durante as visitas domiciliares. A adoção desses cuidados no dia a dia é fundamental para interromper o ciclo do mosquito e reduzir os riscos de transmissão das doenças. Até o momento, o município registra 263 casos confirmados de dengue.