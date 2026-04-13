Projetos de Guarulhos premiados em congresso de saúde destacam melhorias no atendimento à população

Dois projetos desenvolvidos na rede municipal de saúde de Guarulhos foram premiados durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems 2026), realizado entre os dias 8 e 10 de abril, em Santos, litoral sul de São Paulo. As iniciativas se destacam por propor melhorias diretas no atendimento à população, especialmente em áreas sensíveis, como urgência obstétrica e saúde mental.

Ao todo, o município apresentou 87 trabalhos na mostra de experiências do evento, que reúne práticas desenvolvidas em diferentes cidades voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Um dos trabalhos reconhecidos, vencedor do Prêmio Voto Popular, aborda o acolhimento de gestantes em unidades de urgência e emergência, com foco na qualificação do atendimento e na redução de riscos para mãe e bebê. A proposta busca organizar fluxos, agilizar o cuidado e garantir assistência mais segura desde a chegada da paciente ao serviço.

Já o projeto premiado com o Prêmio David Capistrano trata da experiência de um grupo de ouvidores de vozes em um CAPS Adulto III. A iniciativa oferece um espaço de escuta e troca entre usuários, contribuindo para a redução do sofrimento psíquico, o fortalecimento da autonomia e a melhoria da adesão ao tratamento em saúde mental.

Considerado um dos principais encontros da saúde pública no estado, nesta edição o congresso teve como tema “O SUS e o EnvelheSer: estratégia para uma longevidade digna e com equidade”. A programação incluiu a 22ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e o 15º Prêmio David Capistrano, reunindo municípios paulistas para a troca de experiências e o debate de estratégias voltadas à qualificação dos serviços do SUS.