Café, Moda e Viola comemora nove anos de existência com festa no CEU Ponte Alta

O programa Café, Moda e Viola comemorou neste final de semana nove anos de atividades com um evento especial que reuniu grande público no CEU Ponte Alta, que recebeu apresentações culturais e a presença de autoridades municipais. A celebração reforçou o papel do projeto como uma das iniciativas mais queridas da cidade, promovendo cultura, convivência e valorização das tradições populares.

Realizado em clima festivo e acolhedor, o evento contou com a participação do prefeito, Lucas Sanches, do vice-prefeito, Thiago Surfista, de secretários municipais e de representantes de diversas áreas da administração pública, evidenciando a importância do programa para o fortalecimento da cultura local e para a integração da comunidade.

Ao longo da programação, o público pôde desfrutar de uma série de atividades que marcaram a trajetória do Café, Moda e Viola ao longo desses nove anos. Entre os destaques, estiveram as apresentações musicais, com repertório voltado à música sertaneja de raiz, além de performances de dança que animaram os participantes e celebraram a diversidade cultural presente no município.

Outro ponto alto da comemoração foi a oferta de café aos presentes, mantendo a essência acolhedora que dá nome ao programa e proporcionando um ambiente de encontro, troca e convivência entre os participantes. A proposta de unir cultura, gastronomia e tradição mais uma vez se mostrou um diferencial, contribuindo para o sucesso do evento.

O sucesso da celebração reforça a relevância do Café, Moda e Viola como um espaço contínuo de promoção cultural que tem conquistado um público fiel e diversificado, consolidando-se como um símbolo de resistência cultural e de valorização das manifestações populares, incentivando talentos locais e contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural de Guarulhos.