Arrecadação de 5 toneladas de alimentos foi o grande prêmio da Corrida e Caminha do Batom

A Corrida e Caminhada do Batom, realizada na região do Bosque Maia no dia 29 de março, foi muito mais do que uma homenagem às mulheres, prática esportiva, de lazer e confraternização. Tão importante quanto tudo isso foi o espírito solidário que resultou na arrecadação de cinco toneladas de alimentos, que estão sendo encaminhadas para quem mais precisa.

Essa história bonita foi escrita pelas 5 mil guarulhenses que participaram do evento. Os itens doados, recebidos pelo Fundo Social de Solidariedade, estão sendo destinados a grupos de famílias em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social.