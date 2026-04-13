Guarulhos abre inscrições para capacitação em segurança alimentar

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para a próxima edição do ciclo de palestras sobre Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, que acontece no dia 23 de abril, das 9h às 12h, no anfiteatro da Secretaria da Saúde. A iniciativa é voltada à qualificação de profissionais do setor e à prevenção de doenças relacionadas ao consumo de alimentos e água contaminados.

Durante o encontro, serão abordados temas que vão desde a escolha e o armazenamento adequado dos alimentos até o transporte, o recebimento da matéria-prima, o preparo, a conservação e o manejo correto de resíduos. O conteúdo inclui ainda noções de microbiologia e contaminação, além de orientações sobre as condições sanitárias de instalações e equipamentos.

A capacitação é direcionada a proprietários de estabelecimentos, trabalhadores e estudantes da área de alimentação, mas também é aberta ao público em geral. Ao final, os participantes recebem certificado.

A atividade, conduzida por especialistas da Vigilância Sanitária, integra um calendário de formações ao longo de 2026. Quem não puder participar nesta edição terá novas oportunidades nos dias 30 de junho, 18 de agosto, 21 de outubro e 24 de novembro, sempre no mesmo horário e local. Para participar basta se inscrever gratuitamente no portal da Prefeitura: www.guarulhos.sp.gov.br/inscricao-em-atividades-educativas.

Serviço

Palestra Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

Data: 23 de abril (quinta-feira)

Horário: das 9h às 12h

Local: Anfiteatro da Secretaria da Saúde. Rua Íris, 300, Gopoúva