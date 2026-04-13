Final do concurso “Canta Juventude” será no dia 25 no Adamastor

A grande final do concurso Canta Juventude 2025, promovido pela Prefeitura de Guarulhos, irá acontecer no sábado (25), às 13h30, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo). Dezenas de jovens com idade entre 15 e 29 anos residentes no município, inscreveram-se para o maior concurso de canto do município, e 29 deles foram selecionados por júri técnico para a apresentação final.

Os ingressos para assistir à final e torcer para os participantes são gratuitos, contudo, será obrigatório fazer um cadastro no link https://juventude.guarulhos.sp.gov.br/cadastro.php.

A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, irá premiar os três primeiros colocados: o vencedor (primeiro lugar) ganhará uma bolsa de estudos de um ano para aulas de canto, violão ou teclado; o segundo e o terceiros classificados receberão 500 reais cada um.