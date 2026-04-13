Prefeitura distribui árvores frutíferas e outras espécies gratuitamente no Zoo e no CEA Virgínia Ranali

Pitangueiras, amoreiras, jabuticabeiras e até pés de lichia estão entre as 49 espécies de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica distribuídas gratuitamente pela Prefeitura de Guarulhos em dois locais.

As mudas podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, no Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali (avenida Papa João XXIII nº 219, Parque Renato Maia) e também no Zoológico Municipal (rua Dona Gloria Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França) de terça a sexta-feira, (exceto feriados), das 9h às 15h30, no museu do parque.

Também estão no catálogo do projeto Mundo Verde mudas de ipês, manacás, quaresmeiras, acerola, pau-Brasil, romã, palmito-juçara, entre outras. A lista completa está disponível no link www.guarulhos.sp.gov.br/categories/verde-clima-e-sustentabilidade

Cada muda segue com orientações de como e onde fazer o plantio para que a mesma se desenvolva com saúde e sem causar problemas. Desde janeiro de 2025 até fevereiro de 2026 a Secretaria do Verde doou 26.648 mudas.

Além de valorizar a região, a presença das árvores ajuda a diminuir a temperatura ambiente, a diminuir poluição sonora, a melhorar a qualidade do ar e a reduzir as enchentes e os alagamentos.