Guarulhos inaugura o primeiro Palácio de Lutas do Estado no Complexo João do Pulo

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, inaugurou neste sábado (11) o Palácio de Lutas SP, primeiro equipamento do tipo em todo o Estado, destinado à prática e ao desenvolvimento de modalidades esportivas de lutas no município.

Implantado por meio de convênio com a Secretaria de Esportes do Estado, o equipamento foi instalado no Centro Social Esportivo João Carlos de Oliveira (João do Pulo), localizado na avenida Maria Cerri, 213, no Jardim Divinolândia. A iniciativa integra o projeto “100% Esporte para Todos”, que busca ampliar o acesso da população às atividades esportivas e fortalecer a formação de atletas.

O prefeito Lucas Sanches destacou a importância do novo espaço para a cidade. “Quem vive o esporte sabe o quanto essa área estava abandonada. Hoje, a gente entrega oportunidades e um espaço digno para que crianças, jovens e atletas se desenvolvam por meio do esporte. É um grande orgulho para Guarulhos sediar o maior Palácio de Lutas do Estado de São Paulo, um equipamento que fortalece a formação esportiva e o futuro da nossa cidade”, afirmou.

O espaço conta com estrutura adequada para a prática de diversas modalidades de luta, incluindo boxe, judô, karatê, capoeira e jiu-jitsu. As inscrições para a prática dessas modalidades no Palácio de Lutas estão disponíveis pelo site oficial https://atividadesesportivas.guarulhos.sp.gov.br/.

Entre os equipamentos instalados estão ringue para boxe, dojô para modalidades de tatame, além de arquibancadas com capacidade para 80 espectadores.

A estrutura dispõe ainda de vestiários masculino e feminino, sanitário acessível para pessoas com deficiência, iluminação em LED e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), garantindo segurança e conforto para atletas e público.

Com área aproximada de 1.325 m², o Palácio de Lutas foi projetado para sediar treinamentos, aulas esportivas, projetos sociais e competições, contribuindo para a promoção da atividade física, inclusão social e desenvolvimento do esporte em Guarulhos.

A implantação do equipamento reforça o compromisso do município em ampliar a oferta de espaços esportivos de qualidade e incentivar a prática de atividades que promovam saúde, disciplina e oportunidades para jovens e atletas da cidade.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito Lucas Sanches; o deputado federal Gilberto Nascimento; o vice-prefeito Thiago Surfista; o secretário executivo de Esportes do Estado de São Paulo, Marcelo da Silva Lessa; o secretário de Esporte e Lazer, Ticiano Neves Tavares; Giovani Sanches; o presidente da Recoma, empresa responsável pela obra do Palácio de Lutas, Sergio Schildt; e vereadores de Guarulhos.

Além da presença especial de Maurren Maggi, medalhista olímpica de ouro no salto em distância, que iniciou a carreira em Guarulhos; Abner Teixeira, medalhista olímpico do boxe; Rogério Sampaio, campeão olímpico de judô; Arthur Zanetti, campeão olímpico de argolas; Stefanny Hornschuch, campeã paulista e brasileira de karatê; Lany Silva, atleta brasileira de MMA; equipes de diversas modalidades da Secretaria Municipal de Esportes e suas famílias.