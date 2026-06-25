Jornal estudantil chega à 7ª edição com distribuição gratuita no Jardim Tranquilidade

A 7ª edição do Heraldo News chega à banca da avenida Dois, no Jardim Tranquilidade, com distribuição gratuita no dia 3 de julho, sexta-feira, às 11h. Veículo de comunicação estudantil elaborado por professores e alunos da Escola da Prefeitura de Guarulhos Heraldo Evans, o tabloide divulga notícias sobre ações, práticas pedagógicas e projetos desenvolvidos pela unidade escolar, pautas nas quais os estudantes atuam como verdadeiros repórteres.

A nova edição traz como matéria de capa o aniversário de 90 anos do Teatro Padre Bento, resultado de saída a campo dos jovens repórteres que visitaram o local e entrevistaram o historiador Elton Soares. Como reportagem especial, a publicação fala da campanha da escola contra o bullying e traz os resultados de pesquisas, debates e entrevistas realizados com mais de 100 pessoas sobre a temática.

A equipe de reportagem também mirou as artes visuais e trouxe entrevistas com o artista plástico Murilo Bernardi, que mora em Pato Branco, no Paraná, além de dois guarulhenses: o grafiteiro Wagner Bugi e o cartunista Fausto Bergocce. Merece destaque na edição o projeto Vozes Femininas, com ações de combate ao feminicídio, que rendeu cobertura com texto e imagens de palestra com especialistas da Subsecretaria de Políticas para Mulheres de Guarulhos.

Curiosidades sobre a Copa, imigração japonesa no Brasil, coberturas de eventos que aconteceram na escola, cruzadinha, caça-palavras, carta ao leitor e tirinhas são alguns dos conteúdos elaborados para a publicação e que vão garantir o sucesso de mais essa edição.