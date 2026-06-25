Nova ferramenta facilita busca de informações no Diário Oficial da Prefeitura de Guarulhos

A partir de agora está muito mais fácil encontrar publicações da Prefeitura de Guarulhos no Diário Oficial (D.O.) do Município. O Departamento de Sistemas de Informação acaba de disponibilizar uma nova ferramenta de busca disponível na página da PMG: trata-se de um filtro de informações capaz de pesquisar em todas as edições digitais do D.O. em busca de uma chave de texto. Para acessar, basta clicar no botão busca avançada localizada no bloco do DO na home do portal.

Servidor da Divisão Técnica de Desenvolvimento de Sistemas, Integração e Governança de Tecnologia da Informação, o programador responsável pela nova funcionalidade, Luiz Saraiva, explica que o lançamento do sistema de busca atende a uma demanda recorrente dos munícipes e também do funcionalismo uma vez que, pelo método anterior, era possível realizar a busca apenas ao abrir cada edição, o que, dada a grandiosidade do acervo disponível (que conta com edições digitais desde agosto de 2004) tornava a tarefa extremamente trabalhosa e, por vezes, virtualmente inviável.

Para conhecer a nova ferramenta de busca acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/diario-oficial/pesquisar_diario.php.