Prefeitura promove obra emergencial em rua do Jardim Centenário

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta quinta-feira (25) a construção de um muro de arrimo na rua Riachão Jacuípe, no Jardim Centenário, região do Pimentas. A instabilidade do local causou a erosão de parte da calçada, ameaçando o leito carroçável da via. O trabalho é coordenado pela Regional Pimentas.

De acordo com a SAR, o problema que agora foi identificado era antigo e agravou-se com o início do recapeamento da via. Malotões de concreto estão sendo instalados na encosta da via para conter a instabilidade.

A expectativa é que os trabalhos estruturais sejam concluídos ainda nesta quinta-feira. Já a concretagem da calçada só poderá ser iniciada após o término das chuvas.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio das oito regionais da SAR, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando a execução de ações de zeladoria que beneficiam diretamente a população.