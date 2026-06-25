Procon Guarulhos disponibiliza novo WhatsApp para receber denúncias sobre relações de consumo

O consumidor guarulhense conta com um novo número do WhatsApp do Procon Guarulhos para realizar denúncias sobre lesões ou ameaças envolvendo relações de consumo: (11) 93288-7691. O órgão de defesa do consumidor disponibiliza também o Disque 151. Ambos os canais atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Presencialmente, o atendimento é feito em uma das seguintes unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h:

Procon Centro: rua Sete de Setembro, 164, Centro – Guarulhos

Procon São João: rua Mesquita, 29, Jardim São João (localizada dentro do Fácil São João) – Telefone (11) 2408-4315

Procon Pimentas: estrada Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (localizada no prédio CIC), Jardim Maria de Lourdes – Telefone (11) 3202-1312