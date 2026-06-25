Guarulhos promove oficina gratuita de danças circulares no Bosque Maia neste domingo

A Prefeitura de Guarulhos promove neste domingo (28), das 10h ao meio-dia, uma oficina gratuita de danças circulares na Tenda Verde do Bosque Maia. Realizada sempre no último domingo de cada mês, a atividade é aberta ao público e convida pessoas de todas as idades a vivenciarem momentos de integração, bem-estar e promoção da saúde por meio da música e do movimento.

A edição de junho integra a programação das datas alusivas do mês e destaca a relação harmoniosa entre as pessoas e o meio ambiente, em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente celebrado em 5 de junho. Por isso, a cor verde será o principal símbolo da atividade. A programação também fará alusão ao vermelho, em conscientização sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho., reforçando a importância da doação de sangue.

As coreografias reunirão músicas brasileiras inspiradas em festejos populares, valorizando a cultura nacional, além de danças de diferentes países participantes da Copa do Mundo. A proposta é fortalecer a cultura de paz, promovendo o respeito às diferenças, a inclusão e o sentimento de pertencimento entre os participantes.

O repertório também trará canções que sensibilizam para a preservação da natureza e os cuidados com o meio ambiente, reforçando que a saúde está diretamente relacionada ao equilíbrio entre as pessoas e o ambiente em que vivem.

Para participar não é necessário experiência prévia. As coreografias simples e acessíveis são ensinadas por mediadores. Os participantes devem comparecer com roupas e calçados confortáveis. Quem desejar pode utilizar uma peça de roupa ou acessório nas cores verde ou vermelha, em alusão às campanhas do mês.

Ao final da oficina será sorteada uma peça artesanal produzida pelo Grupo Parque das Artes, como forma de marcar as cores e os temas trabalhados durante a atividade.

Serviço

O Bosque Maia está localizado na avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro.