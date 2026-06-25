Formação aberta ao público na aldeia Wassú é adiada para 4 e 18 de julho

A formação dedicada a educadores, estudantes, pesquisadores e demais interessados que seria realizada neste sábado, dia 27, foi adiada para os dias 4 e 18 de julho, dois sábados. Ela será feita pelo indígena Daniel Munduruku e o povo Wassú na aldeia de mesmo nome, na avenida Benjamin Harris Hanicutt, 4.114, Portal dos Gramados, mesmo local que abriga a Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra, na região do Cabuçu. A mudança ocorre devido às fortes chuvas que caíram em Guarulhos nesta semana.

A programação permanece a mesma, com início às 9h30 em uma sessão de canto e dança com o povo Wassú. Às 10h começará a formação em si com Daniel Munduruku, que se estenderá até o meio-dia, quando será disponibilizado um almoço típico. Já às 13h30 haverá uma sessão de pintura corporal e às 14h uma trilha ecológica com o plantio de árvores. Por fim, às 15h30, será realizado o ritual sagrado Toré com todos os participantes.

Informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 99221-5184, com Alan Wassú. As vagas são limitadas e o evento ocorre em parceria com a Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos.