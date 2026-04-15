Prefeitura reúne estudantes de medicina em nova edição do programa P.A.R.T.Y.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana (Semob) e de Saúde, reuniu na tarde desta terça-feira (14), no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG), 25 estudantes do 1º semestre da Faculdade de Medicina da Uninove, na primeira edição do ano do programa P.A.R.T.Y. (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude), ação que tem por objetivo a conscientização da juventude quanto aos perigos da mistura de álcool, drogas e direção.

Os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência imersiva com o uso de óculos que simulam os efeitos na visão de um motorista sob influência de bebida alcoólica, drogas ou medicamentos. Eles também conheceram o funcionamento do etilômetro, aparelho utilizado para medir a concentração de álcool no organismo.

Durante o encontro, os estudantes assistiram a palestras ministradas pelo professor da Uninove, Dr. Luiz Ricardo, com os servidores da Semob, Layla Fordelone, Firmino Manoel da Silva e Styvenson Koga, que abordaram a educação no trânsito; com o chefe de fiscalização da Semob, William Ferreira, que falou sobre fiscalização; com a Dra. Cláudia Bekedorf, sobre o atendimento de urgência do SAMU, e José Roberto Jerônimo (Academia Guarulhense de Letras), que promoveu um rap sobre segurança viária com os jovens.

A programação incluiu ainda uma visita a pacientes vítimas de sinistros de trânsito internados no complexo hospitalar, conduzida por alunos da Liga de Trauma de Medicina da Uninove.

Sobre o P.A.R.T.Y.

O programa P.A.R.T.Y. teve origem no Canadá e é considerado um modelo de referência em diversos países. Em 2026, a iniciativa completa três anos do desenvolvimento das palestras em Guarulhos com encontros que ocorrem periodicamente no HGG.



Além das secretarias de Mobilidade Urbana e de Saúde, a iniciativa conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Concessionária Ecopistas, Detran-SP, Academia Guarulhense de Letras, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Uninove.