PF apura tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (6), as operações Além Mares e Kokainlieferung, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas que contaria com a participação de funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de Guarulhos, um dos principais terminais aéreos do país.

As ações foram realizadas nas dependências do aeroporto, onde agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. De acordo com as investigações, três funcionários terceirizados são suspeitos de integrar o esquema criminoso, atuando para facilitar o envio de entorpecentes ao exterior por meio da estrutura aeroportuária.

A operação Além Mares teve como foco o cumprimento de medidas judiciais relacionadas aos três investigados. Paralelamente, a operação Kokainlieferung concentrou-se em apenas um dos suspeitos, alvo de novas diligências determinadas pela Justiça. Segundo a Polícia Federal, os outros dois investigados já se encontram presos por envolvimento em outras operações ligadas ao tráfico internacional de drogas.

As investigações buscam esclarecer a atuação de cada um dos suspeitos dentro da organização criminosa, bem como identificar outros possíveis envolvidos e a forma como o grupo utilizava a estrutura do aeroporto para viabilizar o transporte de drogas para outros países. O material apreendido durante o cumprimento dos mandados será analisado e poderá contribuir para o avanço das investigações e para a responsabilização dos integrantes do esquema criminoso.

A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre a quantidade de droga movimentada pelo grupo nem os países que seriam o destino dos entorpecentes, já que o caso segue sob investigação. As operações fazem parte das ações permanentes da corporação para combater o tráfico internacional de drogas e impedir a atuação de organizações criminosas que exploram a logística dos aeroportos brasileiros para o envio de substâncias ilícitas ao exterior.