Vacina pneumo 20 está disponível em Guarulhos para imunização de crianças menores de 5 anos

O novo imunizante Pneumocócica Conjugada 20-valente (pneumo20), incorporado ao Calendário Nacional de Vacinação, está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Guarulhos, a partir desta segunda-feira (6), para imunizar crianças menores de cinco anos.

A vacina, que protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, principal causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite, substituirá gradualmente as vacinas pneumocócicas utilizadas atualmente.

Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, o esquema de rotina passa a ser realizado com uma dose da pneumo20 aos 2 meses de idade, uma dose da pneumo10 aos 4 meses e uma dose de reforço aos 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço. Já as vacinas pneumo13 e pneumocócica polissacarídica 23-valente (VPP23) continuarão sendo utilizadas em estratégias específicas até o término dos estoques e conforme as recomendações do Ministério da Saúde.

A nova vacina também ajuda a prevenir casos de otite média, infecção que pode causar perda auditiva e, em situações mais graves, evoluir para infecção generalizada.

Pais e responsáveis devem verificar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos e procurar a UBS mais próxima para manter a imunização em dia. Para receber a vacina é necessário apresentar a caderneta de vacinação da criança, documento de identificação e, se possível, o Cartão SUS.

Serviço

Os endereços das UBSs estão disponíveis no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.