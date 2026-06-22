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Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para curso gratuito de Excel Básico nas férias

Por
Redação Guarulhos Hoje
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A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) e apoio do Centro Paula Souza, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Excel Básico até dia 30 de junho, no Centro de Qualificação Profissional Vila Augusta (avenida Antonio Iervolino, 225).

Serão disponibilizadas 40 vagas, com turmas para o período da manhã ou tarde, dos dias 1º. a 20 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h ou das 13h às 17h.

Com duração de 48 horas, o curso oferece aos participantes técnicas para dominar a criação de planilhas, organização de dados, uso de fórmulas, entre outros.

Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos de idade e a 4° ou 5ª. série do nível fundamental. As inscrições poderão ser feitas presencialmente nos seguintes endereços: avenida Antonio Iervolino, 225, na Vila Augusta ou na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.

As inscrições também poderão ser realizadas pelo telefone: (11) 2425-2847 ou pelo WhatsApp (11) 97506-8659.

Serviço:

Curso de férias – Excel Básico
Local: Centro de Treinamento de Mão de Obra Vila Augusta (avenida Antônio Iervolino, 225).
Quantidade de vagas: 40 vagas
Inscrições: até 30 de junho
Duração: 48 horas
Horário: das 8h às 12h ou das 13h às 17h.

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