Região do Pimentas ganha mais 100 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

A Prefeitura, através da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), realizou o plantio de 100 mudas de árvores, na manhã de sábado (20), no canteiro central da Estrada Pimentas São Miguel, nas proximidades da Creche Maria Enaide Saturnino, região do Pimentas. Dentre as 24 espécies escolhidas estiveram ipês, manacás, palmeiras, jabuticaba e uvaias.

Participaram da atividade voluntária alunos, professores e a comunidade local. Antes do plantio os educadores ambientais da SVCS fizeram uma palestra sobre cultivo e a importância da arborização urbana para a melhoria da qualidade de vida de todos.

A ação aconteceu em comemoração ao Mês do Meio Ambiente, que abrange o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, e segue até o final do mês. A participação é aberta à participação, sem necessidade de inscrição. E só chegar no local escolhido às 9h e participar da ação de voluntariado.

Próximos plantios

Terça-feira, dia 23 – 50 mudas

Local: Campo Flecha de Ouro – Av. Armando Bei, altura do nº 918 – Vila Nova Bonsucesso

Quinta-feira, dia 25 – 50 mudas

Local: Parque Júlio Fracalanza – Rua Joaquim Miranda, s/nº – Vila Augusta

Sexta-feira, dia 26 – 15 mudas

Local: Praça Pref. Paschoal Thomeu – Av. Antônio de Souza, alt. nª 272 – Jd. Santa Francisca