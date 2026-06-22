Piano Popular e Projeto Ébano e Marfim se unem em apresentação gratuita na Biblioteca Monteiro Lobato

O Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato recebe nesta terça-feira (23), às 20h, a apresentação “Piano Popular convida Ébano e Marfim”. Com classificação livre, o evento reúne alunos do curso Piano Popular do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos e participantes do Projeto Ébano e Marfim, em uma noite dedicada à música popular.

Coordenada pelo professor Renato Alves de Oliveira, a apresentação tem como objetivo proporcionar aos alunos a experiência do palco e a oportunidade de compartilhar com o público o trabalho desenvolvido ao longo do semestre. O concerto integra as atividades de formação artística do conservatório e valoriza a prática da performance musical como etapa fundamental do aprendizado.

Repertório reúne música brasileira e internacional

O programa foi elaborado para contemplar diferentes estilos e gerações, reunindo clássicos da música popular brasileira, standards do jazz e sucessos internacionais. Entre as obras apresentadas estarão “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga; ”Uma Brasileira”, de Herbert Vianna; “Samba de Verão”, de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle; “Certas Canções”, de Milton Nascimento; “Novo Tempo”, de Ivan Lins; e “Pela Luz dos Olhos Teus”, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

O repertório inclui ainda composições consagradas como “All the Things You Are”, “Blue Moon”, “Tea for Two” e “Alice in Wonderland”, além de canções conhecidas do grande público, como “Isn’t She Lovely”, de Stevie Wonder, “Tears in Heaven”, de Eric Clapton, “Shallow”, interpretada por Lady Gaga, e “Martha my Dear”, de Paul McCartney.

Encontro de dois projetos musicais

A apresentação marca o encontro entre o curso Piano Popular e o Projeto Ébano e Marfim, ampliando a participação dos alunos e promovendo a troca de experiências entre músicos em diferentes etapas de formação. A iniciativa fortalece o convívio artístico, estimula a prática coletiva e aproxima a comunidade do trabalho desenvolvido pelo Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos.

Participam da apresentação os alunos Miguel Cardoso de Souza, Raphael Vinicius Freire, Natanael da Silva Ferreira Barreto, Eric Costa Belizário, Heitor Torres Figueredo, Davi Fontes Lima, Bruna Gurgel, Lucca Carvalho Souza, Luiz Henrique Lopes Freu, Sophia Pereira de Azevedo, Grazielly Cotrim Matos Mendes de Lara, Isabelle da Silva Almeida, Davi Gomes de Carvalho Barreto, Nícollas Alves dos Santos, Raphael Nunes Euzébio Paixão, Daniel Scuriatti Dias dos Santos, Miguel Silva Moura, Miriam de Campos Sousa, Bruna Oliver, Matheus Imai Carone, Luciano Grunov Santos, Marcos Aurélio Alberto e Amanda Caroline de Souza Esteves.

Música e solidariedade

Além de prestigiar o trabalho dos alunos do Conservatório, o público poderá contribuir com uma ação solidária. Para acessar o evento, será solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Guarulhos para atendimento a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.

Serviço

Piano Popular convida Ébano e Marfim

Data: 23 de junho – terça-feira

Horário: 20h

Local: Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: rua João Gonçalves, 439 – Centro – Guarulhos

Classificação etária: livre

Entrada: doação de 1 kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade

Capacidade: 120 lugares

Informações: (11) 2087-6904

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos