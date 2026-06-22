Apostador de Guarulhos fatura R$ 500 mil e leva prêmio principal da Loteria Federal

A sorte fez parada em Guarulhos no último sábado (22). Um apostador da cidade foi o grande vencedor do concurso 6076 da Loteria Federal e levou para casa o prêmio principal de R$ 500 mil. O bilhete premiado, de número 050673, foi comercializado na Lotérica Jardim São João, localizada dentro do Supermercado Barbosa, na avenida Florianópolis, no São João.

O resultado chamou a atenção de moradores da região e movimentou o estabelecimento onde a aposta foi realizada. Embora a identidade do vencedor não tenha sido divulgada, a notícia rapidamente repercutiu entre clientes e frequentadores da lotérica, alimentando o sonho de milhares de pessoas que tentam a sorte nos concursos realizados pela Caixa Econômica Federal.

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais do país e se diferencia das demais por premiar bilhetes específicos sorteados, sem a necessidade de escolha de números por parte do apostador. No concurso realizado no último sábado, Guarulhos ficou com o prêmio máximo da extração, consolidando a cidade como o principal destaque do sorteio.

Além do prêmio principal conquistado por um morador guarulhense, a extração também distribuiu outros valores para apostadores de diferentes estados das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Os demais prêmios foram destinados a bilhetes comercializados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, contemplando ganhadores com valores menores em comparação ao prêmio máximo recebido pelo vencedor de Guarulhos.