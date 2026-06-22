Varal Solidário acontece na Vila São Rafael na sexta

A Vila São Rafael recebe nesta sexta-feira (26) mais uma edição do Varal Solidário, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarulhos, que distribui roupas e calçados para a população. Das 11h às 15h, a ação acontece na Quadra CSU, situada na rua Domingos de Abreu, 216.

Em um sistema de loja, as peças estarão disponibilizadas em araras e separadas por tipos e tamanhos, permitindo assim que os participantes escolham aquelas que mais lhe agradem. A ideia, de acordo com a primeira-dama e presidente do FSS, Caroline Sanches, vai além de fazer uma doação, mas também trabalhar a

individualidade e o gosto de cada um.

Serviço

Varal Solidário na Vila São Rafael

26 de julho, das 11h às 15h

Local: Quadra CSU (rua Domingos de Abreu, 216)