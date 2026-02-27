Cempics promove roda de conversa sobre hábitos e prevenção do câncer em alusão ao Fevereiro Laranja

Na manhã desta quinta-feira (26), o grupo integrativo do Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) recebeu a médica residente do Programa de Medicina de Família e Comunidade de Guarulhos, Lara Renata Ferreira Canto, para uma roda de conversa sobre vida saudável e prevenção. Em alusão ao Fevereiro Laranja, o encontro destacou como escolhas cotidianas, vínculos afetivos e equilíbrio emocional influenciam na saúde e na prevenção do câncer, incluindo a leucemia.

Durante a atividade, a profissional explicou o que é o câncer, esclareceu dúvidas comuns e desmistificou crenças sobre a doença. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, até quatro em cada dez casos podem estar associados a fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo de álcool, alimentação inadequada, excesso de peso e sedentarismo.

Também foi abordada a diferença entre tumores benignos e malignos, sendo estes últimos caracterizados como câncer e com possibilidade de se espalhar pelo organismo. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, enquanto entre mulheres predominam os tumores de mama, intestino e pulmão, e entre homens, próstata, intestino e pulmão.

A médica reforçou ainda a importância da vacinação contra HPV e hepatite B, além da realização de exames de rastreamento disponíveis na rede pública, como mamografia e exame preventivo do colo do útero, fundamentais para o diagnóstico precoce e aumento das chances de tratamento bem-sucedido.

O encontro também abriu espaço para relatos de participantes sobre experiências pessoais com a doença, destacando o papel do acompanhamento regular e do apoio familiar. Ao final, foram propostas mudanças simples possíveis no dia a dia, como iniciar caminhadas curtas, reduzir o cigarro, melhorar a alimentação ou agendar exames de rotina.

A iniciativa integra as atividades do Cempics voltadas ao cuidado integral da saúde, considerando aspectos físicos, emocionais e sociais como parte da promoção da qualidade de vida. Os encontros do grupo integrativo acontecem sempre na segunda e na quarta quinta-feira do mês. A programação é divulgada no início de cada mês no site oficial da Prefeitura de Guarulhos, onde os interessados podem conferir as atividades e participar.