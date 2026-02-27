GCM de Guarulhos resgata 1.635 animais silvestres em situação de risco nos últimos 14 meses

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram 1.635 animais silvestres em situação de risco ou em criadouros ilegais nos últimos 14 meses na cidade. As demandas são originadas a partir da solicitação dos cidadãos via Central 153, ou durante os serviços de policiamento preventivo, quando as equipes flagram circunstâncias ou crimes ambientais.

O manejo e a captura de animais silvestres exigem técnicas específicas e equipamentos de proteção para garantir a segurança do profissional e o bem-estar do animal, evitando estresse excessivo ou lesões.

No ano de 2025, a corporação resgatou um total de 1.398 animais silvestres, enquanto nos dois primeiros meses de 2026 foram mais 237. São mamíferos, como preguiças, capivaras, saruês, macacos, ou répteis como lagartos, serpentes, tartarugas, além de variadas espécies de aves.

Seguindo protocolos, os animais resgatados feridos são encaminhados ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras SP), onde passam por avaliação e cuidados especializados de biólogos e veterinários. Posteriormente, quando recuperados, são devolvidos à natureza.

As serpentes peçonhentas, como uma jararaca-da-mata capturada na quinta-feira (26), em um terreno baldio no bairro Morros, são encaminhadas ao Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos. Os animais silvestres resgatados em situação de risco e sem ferimentos são liberados em áreas de soltura, em seus habitats naturais.