Catra-tralha atende região do Parque Continental e mais seis bairros neste final de semana

A Operação Cata-Tralha de recolhimento de materiais inservíveis vai atender a região do Parque Continental e mais cinco bairros neste final de semana. No sábado (28) os caminhões trafegarão pelos bairros Parque Continental I, Jardim do Papai, Vila Sabatino, Jardim Renzo e Jardim Rosana. No domingo, dia 1º, serão atendidos Parque Continental, Parque Continental II, Parque Continental III, Vila Cambará e Jardim Gracinda.

Vinculada à Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, a Subsecretaria de Gestão de Resíduos, responsável pelo serviço, orienta os moradores dos endereços atendidos que os itens que desejam descartar devem ficar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Programação

28 DE FEVEREIRO DE 2026 – SÁBADO

Parque Continental I

Avenida João Palma Aleman, avenida Koki Koga, rua Adelmiro Hilário Cabral, rua Alberto Sigueuki Hamaoka, avenida João Palma Aleman, rua Wilson Gomes de Azevedo, rua Oswaldo Getúlio Paulucci, rua Oterice Pitorri, rua Ana Camoles Dias, rua Antônio Nakashima, rua Aparecida Ramos Fuchida, rua Carlos Roberto Mota, rua Delfim da Silva, rua Dezesseis, rua Dionizio Diogo de Faria, rua Geraldo Augusto da Silva, rua Henrique Mantovani, rua Ida Scritori, rua José Adenilio Benito, rua José Aureliano de Andrade, rua José Ferreira Brandão, rua Jovino da Costa Silva, rua João Roberto Miranda, rua Justino de Jesus, rua Keyle Emilia Lemos Santos, rua Lusmar Aparecido Rosa, rua Nelson Mendes Soares, rua Paulo Castaldelli, rua Pedro Baptista da Silva, rua Professor Milton Santos, rua Quarenta e Três, rua Raimundo Palma, rua Raul Vieira, rua Samuel Reis de Oliveira, rua Sebastião dos Santos, rua Sérgio Reis de Oliveira, rua Trinta e Sete, rua Zélia Emerenciana de Alvarenga, rua Vanda Célia Amaral de oliveira, rua Izaura Speca Pinto e rua Alzimar Vargas Batista.

Jardim do Papai

Rua A, rua Bahamas, rua Hélia, rua Ibirama, rua Oscar Barbosa, viela Sino, rua Soldado Abel Antônio Mendanha, rua Soldado Otto Unger, rua Soldado Paulo Tansini, rua Soldado Prim Rodrigues Canes, rua Soldado Romeu Côcco, rua Soldado Sebastião Garcia e rua Soldado Sebastião Ribeiro.

Vila Sabatino

Rua Arthur Rossi e rua Rio Cedros.

Jardim Renzo

rua Antônio Alexandre de Araújo e rua Celeste Fernandes Dalphorno.

Jardim Rosana

Avenida Alfredo Barbosa, praça Américo Conto, rua Buriti dos Lopes, rua Conceição Aparecida, viela Orinduva, viela Paulo Faria, viela Tigre, rua Uruguai, , Jardim Palmira, , rua Abigail Lemos de Pádua, viela Abril, rua Alemã, rua Alfredo Galli, viela Altair, rua Antônio Barbosa, rua Antônio Galli, rua Armando Luongo, rua Augusta Barbosa, rua Augusta dos Santos Augusto, viela Cosmorama, viela Desterro, estrada Dona Ana Diniz, rua Doutor Guido Domenico, rua Doutor José Valdir Carrara, rua Doutor Luíz Arouche de Toledo, rua Doutor Roberto Fernandes, rua Doutor Roberto Lemos Pádua, rua Emília Galli Augusto, rua Enedina Torchetti, rua Engenheiro Aírton José Cunha, avenida Florinda Martins Barbosa, rua Floriswaldo Francisco, rua Gabriela Teixeira, rua Glauco Antônio Galli, rua Honório Barbosa, rua Jacomina A. P. Luongo, rua Jaime dos Santos Augusto Filho, rua Jaime dos Santos Augusto, viela Junho, rua Laura Jacques Garcia, rua Marina de Pádua, rua Olímpio Martins, rua Palmira B. Galli, rua Pedro Armando Donizete de Pádua, praça Ponte Gestal, rua Professora Meire Zilda Galli, rua Riolândia, viela São Bento do Sul, praça Sílvio Pereira dos Santos, viela Valentim Gentil e rua Vivência Espírito Santo.

1º DE MARÇO DE 2026 – DOMINGO

Parque Continental

Rua João Alves Guimarães, rua Durvalino Trevisan, rua João Carlos Rodrigues, rua Maria Teresa Rodrigues, rua Shirley Neve Gomes, rua Lucinda Fernandes Carlos, rua Natalina de Melo Gouveia, rua Adolfo Vasconcelos Noronha e rua Josefa Ribeiro de Oliveira.

Parque Continental II

Rua Abacateiro, avenida Alexandre Grandisoli, rua Alvarino Souza Rezende, rua Amoreira, rua Antonio de Freitas Reis Junior, rua Anália Franco, rua Araci Borazanian, rua Archângelo Cavalheiro, rua Benedicta de Almeida Franco, rua Cajueiro, rua Candiolina Matos de Santana, rua Carlos Rodrigues, rua Castanheira, rua Cento e Três, rua Cerejeira, rua Cyrena Siqueira Bicudo, rua Danielle do Prado Valim, rua Direitos Humanos, rua Doutor Laerte Romualdo de Souza, rua Elói Marques Pinto, rua Felinto Alves da Costa, rua Figueira, rua Francisca Paula de Jesus lzabel Nhá Chica, rua Goiabeira, rua Hanne EI Khouri, rua Hélio Tinoco Ramalho, rua lzídio Cabral de Jesus, rua Jair Soares de Mesquita, rua José Pedro da Silva, rua Joveliano Martins de Araújo, rua João Baptista Carneiro, rua João Genuíno Sobral, rua Jéssica de Cássia Ferreira, rua Lisboa, rua Luiz Antônio Sperândio, rua Luiz Coladello, rua Macieira, rua Maria Dias Hog, avenida Maria Gebin de Moraes, rua Maria Menezes Alves Guimarães, rua Nancy Silva Cabral, rua Narain Singh Luschini, rua Nobel de Almeida Kuke, rua Oitenta, rua Pastor João Nunes, rua Paulo Freire, rua Pedro Marcos Barbosa, rua Pessegueiro, avenida Prefeito Mário Antonelli, rua Sargento Gonçalo Joaquim de Oliveira, viela Sessenta e Nove, rua Sessenta e Sete, rua Valdimiro Laurentino Pessoa, rua Zelina Breda Simonato e rua das Árvores.

Parque Continental III

Rua Adelaide Elvira Paolini, rua Cento e Dois, rua Cento e Doze, rua Cento e Nove, rua Cento e Um, rua Eduardo Pinheiro, avenida F, rua Fabrício Ricardi Marques de Oliveira, viela Gregório, rua Ibipitanga, rua Maria da Conceição Freitas Santos, rua Noventa e Nove, rua Noventa e Oito, rua Noventa e Sete, rua Noventa e Três, rua Noventa e Um, rua Oitenta e Cinco, rua Oitenta e Nove, rua Oitenta e Oito, rua Oitenta e Quatro, rua Oitenta e Seis, rua Oitenta e Sete, rua Olímpio Luiz Rodrigues, rua Particular, rua Alzimar Vargas Batista, rua Ubiratan Marcelino dos Santos, rua Vicente de Paula Pinto, rua Dourado, rua Goiás, rua Boa Vista, rua do Campo e rua Quatorze de Agosto.

Vila Cambará

Rua B, rua Jesuíno Pires de Freitas e avenida Vanderlei Pretini.

Jardim Gracinda

Rua Durelha Dina Damiani, rua Elias Rachid, rua Ezio Padilha Oliveira, rua José Carrenho, rua José Gonçalves Neves, rua Joaquin Antonio de Araujo e rua Vincenzo Paciullo.